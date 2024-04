Groninger Studentenbond verzoekt Rijksuniversiteit protestregels in te trekken: “Je mag bijna niks meer”

Protest Groninger Studentenbond tegen verhoogde rentes studieleningen. Foto: Studentenbond Groningen

De Groninger Studentenbond (GSb) doet met 38 andere organisaties een oproep aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om de protestregels in te trekken. De organisaties vinden dat de nieuwe regels het demonstratierecht en vrijheid van meningsuiting ondermijnen.

De protestregels zijn bedoeld om duidelijke afspraken te maken over hoe protesten mogen worden gehouden in en rondom de universiteit. Zo mogen protesten niet meer plaatsvinden na zeven uur ‘s avonds, zijn anonieme uitingen verboden en mogen colleges en ceremonies niet meer verstoord worden.

Daarnaast wil de universiteit sneller de politie inschakelen als demonstranten zich niet aan de nieuwe regels houden of niet in gesprek willen met het bestuur. “Met de nieuwe regels mag je bijna niks meer”, vertelt Ken Hesselink, voorzitter van de Groninger Studentenbond.

Eerder werden de regels al besproken in de Universiteitsraad van de RUG. In deze raad kunnen studenten en medewerkers meepraten over het beleid van de universiteit. Ondanks dat een meerderheid tegen de regels was, heeft het bestuur van de RUG besloten ze toch door te voeren.

“De universiteit kan niet verwachten dat protesten enkel verlopen zonder dat zij er last van hebben”, stelt Hesselink. “Demonstreren is een belangrijk recht en het heeft een lange geschiedenis op de universiteit, dat gooi je niet zomaar weg omdat het wat onhandig is.”

De oproep is ondertekend door onder andere de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en alle lokale vakbonden in andere studentensteden. Daarnaast hebben allerlei lokale activistische groepen de oproep ondertekend, zoals Amnesty International Student Group en BIJ1 Groningen.

De organisaties hopen dat de RUG de regels snel intrekt. De bond organiseert samen met vredesorganisatie PAX een bijeenkomst op maandagavond 8 april.