Groningen schoon door 3800 vrijwilligers

De straten liggen er soms vol mee: zwerfafval. Groningen telt inmiddels 3800 stille krachten die Groningen vrijwillig schoon houden.

Senior milieusteward Kars Ottens zegt dat er in Groningen veel vrijwilligers zijn, “Ik denk dat Groningen daar uniek in is. Je ziet in andere gemeenten wel dat ze ook mensen hebben die aan het opruimen zijn, maar ik denk wel dat wij voorop lopen met het aantal.”

Irma Bekema, Trudi van den Berg en Jos Steenmeijer ruimen al jaren afval op en lopen vaak met de afvalgrijper en vuilniszakken door de stad. Toch is er elke week weer nieuw afval om op te rapen.

Bekema vertelt hoe het weggooien van afval op straat een impact heeft op je leefomgeving, het milieu en dierenwelzijn. “Toch zijn er positieve ontwikkelingen. Als je kijkt naar blikjes en flesjes. Daar zit natuurlijk sinds een tijd statiegeld op. Dat heeft toch tot een afname geleid van wel vijfenzeventig procent. Maar peuken blijven een doorn in het oog.”

Ottens is blij met de stille krachten. “Die stille krachten komen soms op plekken waar de gemeente eigenlijk niet komt en die kruipen soms de bosjes in en daar ligt dan toch van alles. Dus dat ruimen ze dan ook op.”