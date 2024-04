Groningen o18 verliest eerste wedstrijd in week met duels tegen topclubs

Groningen onder 18 tegen Ajax onder 18 (Foto Martijn Minnema)

De onder 18 jeugdploeg van FC Groningen promoveerde voor de winterstop naar de hoogste divisie (1-A) en treft deze week met Ajax (zaterdagmiddag/vanmiddag) en Feyenoord (dinsdagmiddag) de koplopers van hun competitie en tevens de twee grootste clubs van Nederland. Van koploper Ajax werd vanmiddag maar nipt verloren, het duel eindigde in 2-3.

In de eerste helft gaf FC Groningen o18 weinig weg, maar wist het zelf ook weinig gevaar te stichten. De Ajax jeugd was echter vrij efficiënt. Een slim uitgelokte strafschop werd in de 16′ minuut door Ajax’ spits Don-Angelo Konadu benut en diezelfde speler kopte zeven minuten later de 0-2 van dichtbij binnen.

De tweede helft begon goed voor Groningen, Nils Eggens tikte bij de eerste paal een voorzet binnen, 1-2. Ajax zette aan en kwam in de 58′ op 1-3 door Kayden Wolff. Geknoei achterin bij de jonge Ajacieden leverde Mark Hoekstra een niet te missen kans op. Hoekstra pakte het Ajax presentje dankbaar uit, 2-3. Ajax liet daarna enkele kansen op de 2-4 onbenut waarna het in de slotfase in de overlevingsmodus moest. FC Groningen zette druk maar kwam tot maar één echt grote kans, een vrije kopkans werd recht in de handen van de Ajax keeper gekopt, waarmee het een nederlaag kreeg te slikken en laatste blijft in 1-A.

Bij Ajax kwam na rust Damian van der Vaart, “zoon van” nog binnen de lijnen.

Dinsdagmiddag komt Feyenoord o18 op bezoek op Corpus den Hoorn, aanvang 16.00. De Rotterdammers staan in punten gelijk met Ajax, maar Ajax heeft een beter doelsaldo. Bij winst doet Groningen de laatste plaats over aan Willem II.