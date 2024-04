Groningen breekt landelijke trend: iets minder jongeren met jeugdhulp in gemeente

Foto: Myriams-Fotos via Pixabay.com

Waar landelijk het aantal jongeren met jeugdhulp met 2,2 procent toenam in de afgelopen twee jaar, zag Groningen juist een afname.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die dinsdagochtend naar buiten werden gebracht.

In 2023 kreeg 14,77 procent van de jongeren tot en met 17 jaar in onze gemeente enige vorm van jeugdhulp. Een jaar geleden was dat nog 15.27 procent en in 2021 was dat 14,96 procent. Onder de groep 18 tot en met 22-jarigen bleef het aantal jongeren met jeugdhulp de afgelopen drie jaar vrijwel gelijk.

Met deze cijfers gaat Groningen in tegen de landelijke trend. Volgens het CBS nam het aantal jongeren met jeugdzorg de afgelopen twee jaar toe met 2,2 procent. Het CBS stelt dat de stijging komt, doordat meer jongeren jeugdhulp zonder verblijf krijgen. Vooral meer meiden van 12 tot 18 jaar krijgen deze vorm van hulp. Bij alle overige vormen van jeugdzorg was het aantal jongeren dat zorg kreeg lager dan in 2021.

In de provincie Groningen krijgen minderjarige jongeren relatief vaak jeugdhulp. Ongeveer vijftien procent van de minderjarigen in de provincie heeft er, op enige wijze, mee te maken.