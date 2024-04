Groningen Bereikbaar: ”Het gaat eigenlijk best wel goed met de verkeersdrukte!”

Foto via Groningen Bereikbaar

Het mocht je niet ontgaan zijn met alle werkzaamheden rond de Operatie Ring Zuid. Jeroen Rauwers is voorzichtig optimistisch. ”Het gaat eigenlijk best wel goed met de drukte op de wegen.”

”We merken dat er veel drukte is op de Laan Corpus den Hoorn en de Stationsweg, voornamelijk omdat navigatiesystemen automobilisten langs deze routes sturen”, vertelt Jeroen Rauwers, verkeersmanager bij Groningen Bereikbaar vanmorgen in de OOG Ochtendshow.

Zondag start fase 3 van de werkzaamheden aan de Ring Zuid, die de hele week van de meivakantie zullen duren, tot en met vrijdag 6 mei. Tijdens deze fase blijven de rijrichtingen van Drachten naar Assen en van Assen naar Hoogezand open, met uitzondering van de rijrichting van Assen naar Hoogezand op 4 en 5 mei, die dan tijdelijk gesloten zal zijn.

Na de meivakantie zal er weer hard verder gewerkt worden aan aan de Ring Zuid. Op maandagochtend 6 mei gaat fase 4 van start, wat betekent dat het gedeelte van de Ring Zuid tussen het Julianaplein en de Europaweg zal worden afgesloten. Deze fase zal duren tot en met de zomervakantie. Groningen Bereikbaar verwacht dat zowel in de week van 6 mei als in de daaropvolgende week het verkeer zal moeten wennen aan de nieuwe situatie. Daarom roepen ze automobilisten op om indien mogelijk alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken, zoals thuiswerken, fietsen of het openbaar vervoer. Voor mensen die toch met de auto moeten reizen, wordt geadviseerd om de avondspits te mijden en rekening te houden met extra reistijd.

“Dinsdag en donderdag zijn traditioneel de drukste dagen op de weg, dus vooral op die dagen willen we mensen aanmoedigen om alternatieven te overwegen”, aldus Jeroen Rauwers van Groningen Bereikbaar. Tot op heden is er nog geen verkeersinfarct geweest en dat is te danken aan de weggebruikers. Daarom roept Groningen Bereikbaar blijvend op de fiets, het openbaar vervoer of de benenwagen te pakken.

