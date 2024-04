GroenLinks: ‘fietshelm moet niet de norm worden; stop met victim blaming van fietsers’

Er moet meer gedaan worden om de veiligheid van fietsers in de provincie Groningen te garanderen. Dat vindt de statenfractie van GroenLinks.

Uit de jaarlijkse cijfers van het CBS blijkt dat het aantal verkeersdoden in onze provincie afgelopen jaar opnieuw is toegenomen. Met name het aantal dodelijke fietsslachtoffers stijgt landelijk al enkele jaren. De meeste van deze slachtoffers vallen als gevolg van botsingen met automobilisten.

De fractie is onaangenaam verrast over de actie ‘Groningen, Zet ‘M Op!’ de provincie wil hiermee het gebruik van fietshelmen normaliseren. “Een fietshelm kan zeker veiliger zijn voor kwetsbare fietsers of op snelle tweewielers, maar het moet niet de norm worden,” zegt statenlid Bas de Boer. “Fietsen is juist leuk, duurzaam en gezond. Het moet daarom normaal zijn om zonder helm op veilig te kunnen fietsen.”

GroenLinks wil meer aandacht voor de echte hoofdoorzaak: aanrijdingen door automobilisten. Er moeten dan ook meer en veilige fietspaden komen, en lagere snelheden voor autoverkeer.