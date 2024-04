Groene container lenen: “Al dat snoeiwerk in ondergrondse containers drukken is een heel gedoe”

Het is voorjaar en dat betekent dat het weer tijd is voor snoeiwerkzaamheden in je tuin. In de Oosterparkwijk kun je de komende dagen gratis een groene container lenen.

“De actie is bedoeld voor wijkbewoners van de Oosterparkwijk”, legt duurzaamheidscoördinator Ellen Beck uit. “Mensen kunnen een groene container lenen waar ze het grove snoeiwerk in kwijt kunnen. Dit is veel handiger dan het in ondergrondse containers moeten drukken. Wil je een gratis container lenen dan kun je je melden bij de beheerder van wijkcentrum bij Van Houten. Je kunt hier maximaal twee containers lenen. De container mag je maximaal een week thuis zouden zodat ook andere bewoners er in de wijk nog gebruik van kunnen maken.”

Maar er zijn meer opties. “Je kunt je snoeisel ook kwijt bij de Paradijsvogeltuin aan de Paradijsvogelstraat. Daar kunnen ze het snoeisel gebruiken voor de in tuin omdat het leidt tot een vruchtbare grond.” Wijkcentrum bij Van Houten is te vinden aan de Oliemuldersweg 47a.