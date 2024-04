Gratis tegeltaxi gaat weer gewipte tegels ophalen

Vanaf dinsdag 16 april gaat de Tegeltaxi weer door Groningen rijden. Deze vrachtauto is een gratis service van de gemeente om uit de tuin gewipte tegels op te halen.

Inwoners kunnen op vaste dinsdagen in april, mei en juni hun overtollige tegels aanbieden. Het doel van de actie is dat Stadjers zoveel mogelijk tegels vervangen door planten of ander groen. Groen werkt immers verkoelend, helpt wateroverlast tegen te gaan en is goed voor vogels, insecten en andere dieren. Vorig jaar zijn er in Groningen 126 duizend tegels gewipt. Het streven is om dat aantal dit jaar te overtreffen.

Groningers kunnen hun gewipte tegels een tweede leven geven als border, plantenbak, moestuinbak of insectenhotel. Zo niet, dan kunnen ze maximaal twintig vierkante meter aan tegels en klinkers aanbieden via de website Duurzaam Groningen. Dan worden die door de tegeltaxi opgehaald. De tegels moeten wel op een straathoek worden neergelegd. Informatie en aanmelding kan via de website http://duurzaamgroningen.nl/tegeltaxi

Wie meer dan twintig vierkante meter verharding uit de tuin verwijdert kan subsidie bij de gemeente aanvragen.