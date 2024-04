Gratis struiken voor bewoners Rivierenbuurt

Bewoners van de Rivierenbuurt in Groningen kunnen een gratis struik aanvragen voor hun eigen voor- of achtertuin of balkon. Dat kunnen ze doen bij de bewonersorganisatie, die met deze actie, genaamd Groen Thuis, de biodiversiteit in de wijk hoopt te stimuleren. De beschikbare struiken zijn speciaal uitgekozen vanwege hun aantrekkingskracht voor insecten.

Bewoners kunnen kiezen uit zo’n 15 verschillende planten, waaronder lavendel, ooievaarsbek en de tuinorchidee. Via een formulier op de website van de bewonersorganisatie kan een aanvraag worden ingediend. Op de website staan ook de voorwaarden. Zo is het één struik per persoon. En voor bewoners uit de Rivierenbuurt in Amsterdam geldt de actie niet.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 27 april. De planten worden op zaterdag 11 mei uitgereikt. Over de tijd en plaats krijgen de aanvragers tijdig bericht. Vergeet in ieder geval niet je afvalpas als je de plant komt ophalen.