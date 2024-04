‘Gouden Wortel’ gaat naar gemeente Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij de Schooltuin Westpark kreeg onderwijswethouder Carine Bloemhoff vrijdagmiddag de Gouden Wortel uitgereikt. Met de prijs zetten de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten de gemeente in het zonnetje voor de jarenlange ondersteuning bij onderwijs aan jongeren over gezond eten, natuur en biodiversiteit.

Arjan Klopstra, projectleider van de Alliantie Schooltuinen, reikt de prijs uit. Om de prijs te winnen, hebben medewerkers van de afdeling Natuur- en Duurzaamheid Educatie van de gemeente hebben een vlog ingestuurd om kans te maken. In de vlog vertelt meester Sjoerd over een dag op schooltuin in Paddepoel en praat hij met de wethouder over het belang van schooltuinieren.

Gemeente Groningen – Schooltuinen in Groningen v2 (NL Ondertitels) from Kwinkslag Creative Agency on Vimeo.

In de schooltuinen worden natuurlessen gegeven aan leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Leerlingen van groep 6 komen wekelijks naar de schooltuin. Zij gaan dan op hun eigen tuintje aan de slag. Zo leren ze wat er allemaal komt kijken bij het laten groeien van hun eigen sla, wortels, radijsjes, aardappelen, uien en fleurige bloemen.