Gewelddadige straatroof bij fitnessveld in Paddepoel

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

De politie is op zoek mensen die meer weten over een gewelddadige straatroof, die afgelopen vrijdagavond heeft plaatsgevonden bij een fitnessveld aan het Jaagpad in Paddepoel.

De straatroof vond rond 21.55 uur plaats, stelt de politie. Twee in het zwart gehulde mannen op een zwarte scooter, beide ongeveer 1.70 meter lang, zouden deze straatroof hebben gepleegd.

Mensen die relevantie informatie of camerabeelden hebben, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan door te bellen naar 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7060. Vergeet hierbij niet zaaknummer 2024089268 te vermelden.