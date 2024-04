Gertjan schildert al 15 jaar J.C. Kapteynlaan in bloei: “Je moet er snel bij zijn”

Twee weken in het jaar is de J.C. Kapteynlaan dé plek in Groningen waar mensen komen voor een kiekje voor op Facebook of Instagram. Maar de roze oase trekt ook de interesse van Gertjan Scholte-Albers uit Winsum. Al zo’n 15 jaar komt de kunstschilder op zijn mobiele atelier om soms meerder schilderijen per jaar te maken.

Het gaat om de Prunus serrulata, ook wel de Japanse Sierkers, die elk jaar in april of mei de J.C. Kapteylaan volledig in een roze steekt. De bloesem van de boom bloeit niet heel erg lang, ongeveer 10 dagen tot twee weken. “Mijn dochter woont in Groningen, dus dan vraag ik aan haar of de bomen al in bloei staan,” vertelt Gertjan. “Ze is ook helemaal fan van de schilderijen die ik maak en ze heeft er zelf ook al één gekregen. Je moet er hier echt heel snel bij zijn, want na anderhalve à twee week is het weer weg.”

Tijdens het schilderen kan het werk van Gertjan op veel aandacht rekenen. “Mensen willen een foto maken of mijn naam weten. Ik heb er zelf wel eens één verkocht aan een student hier. Die belde haar vader en zei van ‘ik heb een schilderij gezien, kan ik het kopen?'”

Gertjan begint in de ochtend aan een schilderij, en dat moet eigenlijk aan het eind van de dag af zijn. “Het is heel vluchtig. Het zijn eigenlijk geen uitgewerkte schilderijen. Het zijn geen foto-realistische afbeeldingen. Het moet gewoon heel direct expressief op het doek knallen.” Maar dat het vandaag af moet komt wel goed uit. “Mijn vrouw is aan het werk en ik moet de hond nog uitlaten,” besluit de kunstschilder met een lach.