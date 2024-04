Gemeente ziet niets in plan om met kabelgoten elektrische auto’s op te laden

Een plan van de fracties van Student & Stad en D66 om bezitters van elektrische auto’s zonder eigen oprit met een kabelgoot hun auto op de openbare weg met eigen opgewekte zonne-energie op te laden heeft bakzeil gehaald. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) ziet op dit moment niets in het plan.

Olivier van Schagen van Student & Stad: “Onlangs zijn we door een inwoner benaderd. Deze persoon heeft een elektrische auto maar heeft geen eigen oprit en moet daarom fileparkeren langs de weg. Deze persoon mag een eigen laadpaal op zijn terrein installeren maar mag op dit moment niet een kabel over de stoep leggen om zijn auto op te laden. Deze persoon is aangewezen op openbare laadpalen. In andere gemeenten wordt er gewerkt met kabelgoten waarbij de gemeente, op kosten van de bewoners, deze goot aanlegt. Lijkt de wethouder dit ook een goed plan?”

Rik Heiner (VVD): “Komt er dan een kabel uit het raam te hangen?”

Voor de wethouder reageert zijn er een aantal fracties die er het fijne van willen weten. Rik Heiner van de VVD: “Hoe ziet zoiets er dan uit? Stel dat je in een flat woont, op een aantal verdiepingen hoog. Hangt er dan een kabel uit je raam?” Van Schagen: “Nee. Er hangen een aantal voorwaarden aan vast. Je komt er niet zo maar voor in aanmerking.” Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Het is een sympathiek idee. Maar nu heb ik drie jaar in de Zeeheldenbuurt gewoond. In die drie jaar heb ik misschien tien keer voor mijn huis geparkeerd. Hoe ga je daar mee om als je bij dit plan wel voor je deur moet kunnen parkeren?” Van Schagen: “Wij denken dat dit mogelijk is. In andere gemeenten bevalt het goed. We kunnen het onderzoeken.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Mensen kunnen gebruik maken van openbare laadpalen”

Wethouder Broeksma is op dit moment niet enthousiast: “Mensen met een elektrische auto kunnen op dit moment op hun eigen oprit hun auto opladen of kunnen gebruik maken van openbare laadpalen. Bewoners kunnen bij ons een aanvraag indienen voor zo’n paal, waarop wij dan in de buurt een laadpaal plaatsen. Dit gebeurt in een straal van 250 meter, binnen de Diepenring wordt er een straal van 500 meter gerekend. Deze laadpaal is niet exclusief voor deze persoon.”

“Mensen kunnen over kabels struikelen”

“Veel mensen hebben echter geen eigen parkeergelegenheid op hun erf en moeten op straat parkeren. Het opladen op deze plekken met stroom opgewekt door eigen zonnepanelen staan we niet toe. Je hebt het over de rol van de stoep. Daar komt een kabel te liggen waar mensen over kunnen struikelen. Ook kunnen kabels met blootliggende stekkers gevaarlijk zijn. Daarnaast, wat de ChristenUnie terecht opmerkt, is dat parkeerplaatsen dan geclaimd worden en dat is niet de bedoeling.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Ik ben verbaast dat dit zo makkelijk wordt afgewimpeld”

Femke Folkerts van GroenLinks: “Ik ben verbaast dat de wethouder dit zo makkelijk afwimpelt. Mijn fractie ziet zeker bezwaren, maar we zien ook voordelen. Het stroomnet is op dit moment overbelast. Als je elektrische auto’s op kunt laden met je eigen stroom dan is dat een mooie stap die je kunt maken.” Broeksma: “De nadelen zijn er. Mocht het de komende periode drukker worden met fors meer verzoeken om laadpalen te plaatsen dan kunnen we dit besluit heroverwegen. Maar dat doen we nu niet.”