Gemeente wil vijf schoolgebouwen per jaar gaan vernieuwen: “Werken aan verduurzaming en kansengelijkheid”

Foto: CBS De Wegwijzer

Om de klimaatdoelstellingen te halen wil de gemeente Groningen vijf schoolgebouwen per jaar gaan vernieuwen en verduurzamen. De gemeenteraad is blij met de plannen omdat er naast verduurzaming ook veel aandacht is voor kansengelijkheid.

Het vernieuwen en verbeteren van schoolgebouwen is een project dat al een aantal jaren loopt. De afgelopen vier jaar zijn er acht basisscholen, verspreid over de gemeente, vernieuwd en verduurzaamd. Het gaat om gemiddeld twee schoolgebouwen per jaar. In de periode 2024-2027 wil de gemeente vijf schoolgebouwen per jaar aan gaan pakken. Onderdeel van dit tweede deel van het project zijn ook vier middelbare scholen. De derde en laatste groep scholen gaat aangepakt worden in de periode 2028-2031, waarbij de voorbereidingen nu al zullen starten om tijdwinst te boeken.

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Het gaat om een volledige verduurzaming”

Carine Bloemhoff is de Onderwijswethouder: “Het advies bij het aanpakken van de schoolgebouwen is om het goed te doen of doe het niet. Dus niet een zonnepaneeltje hier een een likje verf daar. Het gaat om een volledige verduurzaming. Het gaat om een zorgvuldig proces dat we samen met alle schoolbesturen hebben opgepakt, waarbij er een visie is vastgesteld. Bij het aanpakken van de gebouwen wordt er gewerkt met een prioritering. Alle schoolgebouwen zijn in beeld gebracht, waarbij er gekeken is of er voldoende capaciteit is, welke groei qua leerlingen er de komende jaren verwacht wordt en hoe een schoolgebouw er voor staat. Hoe oud een gebouw bijvoorbeeld is. Daar is een volgorde uitgerold.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Groen schoolplein is een belangrijk uitgangspunt”

Vanuit de gemeenteraad zijn vrijwel alle fracties positief. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Wij zijn blij met heel veel aspecten. De focus zou wat ons betreft moeten liggen op circulaire schoolgebouwen. Ook ben ik trots op de ambitie die we hier uitdragen dat we van twee naar vijf schoolgebouwen per jaar gaan. Dat doen veel gemeenten ons niet na. Wel zou mijn fractie een schoolgebouw zo breed mogelijk willen gebruiken. Dat ook andere organisaties er gebruik van kunnen maken, zodat een gebouw ook in het weekend effectief benut kan worden. Ook een groen schoolplein lijkt ons een goed uitgangspunt. In de media lazen we artikelen over de Brederoschool waar kinderen buiten les krijgen, en waar er een band is opgebouwd met de natuur. Dat maakt ons heel blij.”

Rik Heiner (VVD): “Maak een sporthal wat groter zodat ook de basketbalvereniging er gebruik van kan maken”

Andere fracties zijn het qua multifunctioneel gebruik van een schoolgebouw eens met het standpunt van de Partij voor de Dieren. Rik Heiner van de VVD: “Wij denken ook dat je slimme koppelingen moet maken. Bijvoorbeeld dat in de avond er een bingo plaats kan vinden, of dat er in de sporthal door een vereniging een basketbaltraining aangeboden kan worden. Belangrijk is dan wel dat er een grotere sporthal neergezet wordt. En dat er ook een sluis komt zodat je voorkomt dat mensen door de hele school kunnen lopen.”

Wethouder Carine Bloemhoff: “We willen geen versteende schoolpleinen”

Wethouder Bloemhoff over dit punt: “Dit ligt wel gevoelig maar het is wel onze insteek. Er zijn dan bijvoorbeeld zorgen of een klaslokaal wel netjes wordt achtergelaten. Als gemeente vliegen wij dit ook nog wat breder aan want voor wijken die geen buurtvoorziening hebben kan een schoolgebouw ook een rol spelen. Dat geldt ook voor een schoolplein. Dat moet functioneel zijn voor de school maar ook voor de wijk waar de school staat. Ook wij willen geen versteende maar groene schoolpleinen waar het prettig vertoeven is, maar waar de kinderen ook kunnen leren en bewegen.”

Rik Heiner: “De stand van het pand moet leidend zijn”

De VVD is de meest kritische partij. Rik Heiner: “Wij vinden dat elk kind een gezonde school verdient waar je ook in onze gemeente woont. Wat ons betreft moet de stand van het pand leidend zijn en niet de ligging. We moeten gelijk investeren in gelijke kansen.” Dat kan op een vraag rekenen van Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Wil de VVD dan de hele prioritering, de volgorde waarin schoolgebouwen aangepakt gaan worden, loslaten?” Heiner: “Ja. De ligging van het pand moet geen onderdeel zijn, maar welk gebouw heeft het het hardste nodig.”

“Het is vervelend als je examen doet terwijl er aan de andere kant van de muur geboord wordt”

Daarnaast geeft Heiner een tip mee aan Bloemhoff: “Tijdens mijn middelbare schooltijd werd mijn school ook verbouwd. Dat was niet prettig. Als je een tentamen of examen maakte en aan de andere kant van de muur werd er geboord. Zulke situaties moeten we voorkomen.” Bloemhoff: “Ik weet precies waar u op doelt want ik heb ook zulke situaties meegemaakt. Afhankelijk van het schoolgebouw zijn er verschillende opties. Wellicht is er nieuwbouw nodig. Dan kunnen kinderen op de oude locatie blijven tot het nieuwe gebouw klaar is. Of het gebouw wordt helemaal aangepakt, dan moeten de kinderen tijdelijk ergens anders les krijgen. En daar zal niet iedereen blij mee zijn, omdat ze dan bijvoorbeeld naar de andere kant van de stad moeten fietsen, maar dat hebben we wel nodig om onze ambities waar te kunnen maken.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Vmbo’ers krijgen nu les in gebouwen aan de randen van de stad”

Een ander onderdeel in het plan is kansengelijkheid. Want doordat schoolgebouwen aangepakt gaan worden ontstaat ook de mogelijkheid om naar inrichtingen van de gebouwen te kijken. Jim Lo-A-Njoe van D66: “Wanneer kinderen na de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan dan zien we dat grote groepen vmbo’ers op locaties aan de randen van de stad les krijgen, terwijl havisten en vwo’ers naar gebouwen in de binnenstad moeten. Wij denken dat het heel goed is om kinderen samen naar school te laten gaan. Ons advies zou zijn om een verlengde school of middenschool waar kinderen tot een jaar of 15 onderwijs kunnen volgen. Dat we de scheiding loslaten, en dat we ook gaan denken in koppelkansen tussen regulier en bijzonder onderwijs.”

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Meer onderwijsniveaus in hetzelfde gebouw”

Andere partijen sluiten zich daar bij aan. Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Je kunt ook denken aan een campusfunctie waarbij je de havo aan laat sluiten op het mbo.” Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Wij denken dat het ook heel belangrijk is om meer onderwijsniveaus in hetzelfde gebouw aan te bieden. We moeten alles uit de kast halen om dit mogelijk te maken. Het is een investering maar daarvan weten we ook dat het zich dubbel en dwars zal uitbetalen.”

Wethouder Carine Bloemhoff: “In Groningen hebben we nog een middenschool die de kansengelijkheid versterkt”

Bloemhoff ziet die kans ook en wil dit mee gaan nemen in de planvorming: “In Nederland zijn er nog twee middenscholen waarvan wij er eentje hebben: de Leon van Gelderschool. Een school waar tegenwoordig veel belangstelling voor is. Het versterkt de kansengelijkheid en de koppelkansen zien wij ook.” De wethouder geeft verder aan dat voor de aanpak van de scholen in het tweede deel van het project een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar is. Voor het derde deel, de scholen die tussen 2028 en 2031 aangepakt gaan worden, is een bedrag van 110 miljoen euro nodig. Dit bedrag ligt nog niet volledig op tafel.