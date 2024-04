Gemeente wil onderzoeken of muurschildering ’t Koude Gat langer kan blijven

Muurschildering in Het Koude Gat. Foto: Robin Eggens

De gemeente wil onderzoeken of er in de tijdelijke vergunning ruimte zit om de muurschildering in ’t Koude Gat wat langer behouden kan blijven. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Beheer en Onderhoud woensdag laten weten.

De wethouder reageerde op vragen van D66 en Student & Stad. Raadslid Maria Martinez Doubiani: “De muurschildering die erg geliefd is dreigt te moeten gaan verdwijnen. Dinsdag is er een petitie opgestart waarin opgeroepen wordt om de schildering te behouden, deze is inmiddels bijna duizend keer getekend. De schildering is vorig jaar aangebracht naar aanleiding van de situatie in Iran. Op de afbeelding zijn mannen en vrouwen te zien die demonstreerden tegen het regime, en daar soms de hoogste prijs voor hebben moeten betalen.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Wij hebben geen besluit genomen”

Wethouder Wijnja is in haar beantwoording duidelijk: “De afgelopen dagen heb ik in verschillende artikelen gelezen dat de muurschildering weg zou moeten vanwege de boodschap die het verteld. Dat is niet waar. Dat heb ik ook bij OOG Tv verteld. Er leeft een beeld dat we als gemeente een besluit hebben genomen dat deze schildering weg moet. Maar dat is niet zo. Vorig jaar is onder het mom van een tijdelijke vergunning deze schildering aangebracht. Na een half jaar is deze vergunning verlengd. Er is toen ook besproken of het kunstwerk permanent kan blijven en wat nu de best passende oplossing is. De schildering is aangebracht op een gemeentelijk monument. Daarom hebben Erfgoed Groningen en de Welstandscommissie onderzoek gedaan. Zij hebben negatief geadviseerd. Dat negatieve advies heeft te maken met het beleid dat door de gemeenteraad voor deze locaties is vastgesteld.”

“Onderzoeken welke ruimte er zit in de tijdelijke vergunning”

Wijnja spreekt echter over een kunstwerk dat een belangrijk onderwerp belicht: “Op dit moment ligt er niet een nieuwe vergunningsaanvraag. Wij zijn in ieder geval bereid om te kijken of er in de tijdelijke vergunning ruimte zit om het kunstwerk langer op deze plek te behouden. Daarvoor zullen we contact op gaan nemen met de kunstenaars. Zij moeten dan wel bereid zijn om een vergunning aan te vragen, en daar zit wat werk in. Een permanente vergunning is ook een mogelijkheid, alleen kost deze weg nog wat meer tijd en ik moet ook eerlijk zeggen dat de kans op slagen dan niet zo heel groot is. Dus mijn advies zou zijn om in te zetten op een tijdelijke vergunning en om ondertussen te kijken naar een plek waar een permanent kunstwerk wel geplaatst kan worden.”

“Kijken wat er wel en wat er niet mag”

De fracties hadden ook hun zorgen geuit over de toekomst. Want als de schildering in ’t Koude Gat verdwijnt, verloedert dan dit stukje van de binnenstad weer? Wijnja vertelt dat hier over nagedacht wordt. “Het is een gemeentelijk monument, waarbij bekeken moet worden wat er wel en wat er niet mag, en wie het vervolgens gaat onderhouden.”