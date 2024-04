Foto Henk Tammens

De gemeente waarschuwt voor nepbrieven waarin staat dat je een boete moet betalen.

De ontvanger van de brief heeft zogenaamd glas of karton in de afvalcontainer gedumpt of heeft een afvalzak naast de container gezet.

De brieven zouden afkomstig zijn van een justitieel incassobureau. Dit soort overtredingen loopt volgens de gemeente niet via dat bureau. De gemeente zegt dat je de ‘boete’ dus niet moet betalen.

Bij twijfel of vragen kan er contact opgenomen worden met: 14050.