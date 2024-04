Gemeente hoopt dat boeren overstappen naar kruidenrijk grasland

De gemeente hoopt dat boeren hun normale grasland gaan omtoveren naar een kruidenrijk grasland. Dit grasland is goed voor de biodiversiteit.

De gemeente zegt dat er daardoor bloeiende kruiden in de weilanden verschijnen die goed zijn voor het leven op de bodem van het land en de insecten. De insecten zorgen weer voor meer vogels. Ook houden de kruiden meer water vast in de grond en is er minder kunstmest nodig.

De gemeente stelt daarom 15 duizend euro beschikbaar aan boeren om goedkoper zaaigoed aan te schaffen. Met het geld kan er honderd hectare weiland omgezet worden in grasland met veel kruiden.