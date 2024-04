Foto Jacob Gunter. Groningen - Victoria

De hockeyvrouwen van Groningen hebben zondag in Haren met 2-2 gelijkgespeeld tegen Victoria uit Rotterdam.

Floks van der Beek opende de score voor Groningen. Eva Nunnink maakte gelijk. Via een strafcorner zette Isa Rentema Groningen weer op voorsprong. Claire Moerman maakte er 2-2 van.

Groningen is zevende in de promotiedivisie met 24 punten uit 19 wedstrijden. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan en Groningen is bijna zeker van lijfsbehoud.