Dit jaar geen Summerstage in Stadspark: SPOT krijgt programma voor concertreeks niet rond

Het is SPOT Groningen niet gelukt om een volwaardig programma samen te stellen voor de vier zomeravondconcerten, die de lege agenda in het Stadspark dit seizoen wat moesten opvullen na het einde van Stadspark Live.

Dat liet het gemeentebestuur donderdag weten in een brief aan de raad.

Het programma in het Stadspark is dit seizoen, onder meer door het wegvallen van Stadspark Live en de beperkte omvang van evenementen (maximaal dertigduizend man), nogal magertjes. De gemeente wilde de programmering wat aandikken, door de verplaatsing van een groot housefeest uit MartiniPlaza en het organiseren van vier zomeravondconcerten op de voormalige drafbaan.

SPOT Groningen werd gevraagd om deze concerten in elkaar te zetten, maar eerder dit jaar werd al duidelijk dat de uitbater van concertzalen in Stad moeite had met het vinden van een goede line-up. Het gemeentebestuur liet donderdag weten dat er daarom een streep gaat door de concerten. Volgend jaar moeten de concerten, die als opvolger voor Stadspark Live moeten dienen, wel gaan plaatsvinden. Lokale, nationale en internationale artiesten moeten dan naar de drafbaan gaan komen.