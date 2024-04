Geen winnaar bij stadsderby tussen Velocitas en PKC’83

Foto: Andor Heij. Velocitas - PKC'83

De stadsderby in de eerste klasse J tussen Velocitas 1897 en PKC’83 kende zaterdagmiddag in het Stadspark geen winnaar. Het werd 1-1.

Beide ploegen hebben de punten nog hard nodig om bij de negende plek vandaan te blijven. Die positie betekent door de versterkte degradatie aan het einde van de rit nacompetitie tegen een gang naar de tweede klasse.

Velocitas was voor de pauze wat beter en kwam na 22 minuten op voorsprong. Thomas Bats kon de bal vrij aannemen en uithalen: 1-0. Vier minuten later was het bijna gelijk, maar Rob Schokker raakte slechts de paal. Bats kreeg nog een aardige mogelijkheid voor de thuisploeg. Hij schoof de bal net voorlangs.

Gelijkmaker

Na de pauze beet PKC wat meer van zich af. Nadat een corner van Kay Bootsma in het strafschopgebied bleef hangen, prikte Willem Bel in de 48e minuut de 1-1 binnen. Haaye Feenstra was dichtbij een voorsprong voor PKC, maar zijn inzet smoorde, waarbij volgens alles wat PKC was, hands werd gemaakt. Velocitas had al eerder een strafschop geclaimd. De scheidsrechter wuifde beide momenten weg.

Velocitas kreeg in het vervolg drie aardige kansen op rij. De grootste was voor Mervyn Bos die echter recht op PKC-doelman Melvin Bakker mikte.

Spannend

Het kon in de slotfase alle kanten op in de meer spannende dan goede wedstrijd. Er kwamen nog twee enorme kansen. In blessuretijd schoot Schokker recht op Velocitas doelman Tuur de Vries. Direct daarna ging een bal van Velocitas speler Amin Ouhida via Bakker en de paal er net niet in, zodat het 1-1 bleef.

Ontevreden

Velocitas trainer Simon Cageling was ontevreden over het resultaat: “Je ziet gewoon dat we fitter zijn en dat we de beter voetballende ploeg hebben. Je moet gewoon beter zijn tegen dit soort ploegen. We combineren altijd goed, maar we hebben te weinig kwaliteit als het gaat om het afmaken van de kansen. Ik vind dat we er meer hadden kunnen uithalen”.

Punten nodig

Zijn PKC’83 collega Robert Groninger zag het anders: “Ik vind het een terecht gelijkspel. In de eerste helft hadden we moeite met hun combinatiespel, maar na de rust pakten we het goed op. We hebben veel strijd geleverd”. Groninger baalde van de niet gegeven strafschop en de grote misser van Schokker aan het einde: “We zitten in een positie dat we echt de punten moeten pakken. Uit de laatste zes wedstrijden hebben we minstens nog zes punten nodig”.

PKC’83 is achtste met 23 punten uit 18 wedstrijden. Velocitas is zesde met 27 uit 19.

Velocitas – PKC’83 1-1. 22. 1-0 Thomas Bats. 48. 1-1 Willem Bel. Toeschouwers: 300.

Koploper Oranje Nassau in 1J is dit weekeinde vrij. GVAV Rapiditas speelt zondag thuis tegen SVBO en GRC Groningen gaat op bezoek bij WVV.