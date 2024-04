Geen extra eisen gesteld door gemeente aan Koningsfeest Poeleplein: “Het is een ongelofelijk kwetsbaar gebied”

Foto via Poeleplein Groningen (Facebook)

Als de ondernemers van het Poeleplein volgend jaar weer een Koningsfeest willen organiseren dan staat de deur bij de gemeente open om weer in gesprek te gaan. Dit jaar gaat het feest niet door vanwege de regelgeving rond crowdcontrol. De ondernemers vinden dat er teveel op hun bordje wordt gelegd. De burgemeester geeft echter aan dat er dit jaar geen extra eisen zijn gesteld.

De burgemeester reageerde op vragen van de fracties van VVD, Stadspartij 100% voor Groningen, Student en Stad, D66, CDA, Partij voor het Noorden en PVV. Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Ik zou bijna willen zeggen wie heeft het nieuws nog niet gehoord en wie is er niet verdrietig over dat het feest op de Poele dit jaar niet doorgaat. Mijn fractie wil graag weten hoe dit zo heeft kunnen komen. En dan gaat het niet over de schuldvraag, maar wat is er gedaan om tot een oplossing te komen? Dit lijkt het zoveelste voorbeeld te zijn waarbij ondernemers recht tegenover de gemeente komen te staan.”

Daan Swets (Student & Stad): “Er zal wel veel toeloop zijn op het Poeleplein”

Daan Swets van Student & Stad: “Dit jaar zal er op het Poeleplein niet een evenement zijn, maar zal er wel veel toeloop zijn. Hoe kijkt het College tegen deze situatie aan?” Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Koningsdag is een mooi volksfeest. En het mooie van Groningen is dat op diverse en verschillende plekken evenementen plaatsvinden waarbij er voor ieder wat wils is. Wij vinden het belangrijk dat dit zo blijft. Dat gaat dit jaar niet lukken, maar zou de gemeente er wel alles aan willen doen om het feest op de Poele in 2025 wel weer mogelijk te maken?”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Erg kwetsbaar gebied”

Burgemeester Koen Schuiling vertelt dat er veel bij het feest komt kijken: “Net als bij de jaarwisseling zijn we bij Koningsnacht en -dag al maanden van tevoren bezig met de voorbereidingen, waarbij we ervaringen uit eerdere edities meenemen. Het feest op het Poeleplein vindt plaats op een erg kwetsbaar gedeelte in de stad. Van tevoren moet er goed nagedacht worden hoe je dat goed kunt doen. Je moet investeren in de planvorming, in de communicatie voor en tijdens het evenement, je moet nadenken over de inzet van beveiliging, hoe mensen weg kunnen komen bij een calamiteit, er moet een ontruimingsplan zijn en ook de hulpdiensten moeten goed en makkelijk toegang hebben.”

“We hebben meegedacht in wat er nodig is”

Schuiling: “Maanden van tevoren zijn we al bezig met het evenement dat ook voor ons dierbaar is. Daarbij spreken we met ondernemers hoe we dit vorm kunnen geven. Als gemeente hebben we aangeboden om kosteloos een crowdprofessional aan te stellen. We hebben meegedacht in wat er nodig is. Dat doen we op basis van twee principes: 1. de overheid is primair verantwoordelijk voor de openbare orde in de openbare ruimte, 2. bij een feest in de openbare ruimte ben je als organisatie wel verantwoordelijk voor de effecten die optreden in die openbare ruimte. Bij dit feest heb je een bron- en effectgebied. Het brongebied is waar het feest plaatsvindt, het effectgebied is de omgeving waar het feest effect op heeft, waar mensen naar toe moeten kunnen bij calamiteiten en waar beveiligers moeten staan.”

“Als men tot een ander inzicht komt dan zullen we schouder aan schouder staan om er weer wat van te maken”

Volgens de burgemeester zet de gemeente veel mensen en middelen in om het feest goed te kunnen organiseren: “We hebben gespecialiseerde teams om deze evenementen veilig te kunnen laten verlopen. Je hebt het over een Koningsnacht en -dag. Er wordt door de gemeente veel organisatiekracht ingezet om mensen een leuk feest te kunnen laten vieren. Alle verloven voor deze dagen zijn ingetrokken, er is maandenlang geïnvesteerd in een goed risicobeheersingsplan, de hulpdiensten zijn op orde en iedereen moet goed geïnformeerd zijn. We hebben hulp aangeboden aan de evenementenorganisatie. Wat ons betreft is er ook geen tegenstelling tussen ondernemers en gemeente. Maar de ondernemers hebben de afweging gemaakt dat onder deze condities zij het niet kunnen organiseren. Wij denken dat we in een lopend iets zitten. We hebben geen extra eisen gesteld. Ik weet niet of hiermee de gesprekken beëindigd zijn, maar als men tot een ander inzicht komt, dan zullen we schouder aan schouder staan om er weer wat van te maken.”

Etkin Armut (CDA): “Als volgend jaar dezelfde afweging wordt gemaakt, gaat het dan opnieuw niet door?”

Bij verschillende fracties leidt het antwoord tot aanvullende vragen. Swets van Student & Stad: “Als de ondernemers volgend jaar weer een feest willen, dan is er dus geen versoepeling mogelijk in de eisen?” Tom Rustebiel van D66: “Zijn er meer regels in vergelijking met eerdere jaren?” Etkin Armut van het CDA: “Stel dat ondernemers volgend jaar opnieuw dezelfde afweging maken, gaat het feest op het Poeleplein dan opnieuw niet door?”

Burgemeester Koen Schuiling: “Als het mis gaat dan staat iedereen met het vingertje klaar”

Schuiling: “Het contact met de ondernemers is goed. Maar we moeten ons realiseren dat het organiseren van een evenement in de loop der jaren veranderd is. In dit geval hebben we het over een ongelofelijk kwetsbaar gebied, dat heel smal is en waar zich veel mensen bevinden. Als mensen bij een calamiteit moeten uitwijken, dan is de ruimte niet bijzonder groot. En ja, landelijk heb ik aangekaart dat we tegenwoordig snel in een risico-regel-reflexmodus duiken. In de dagelijkse praktijk merk ik dat niet iedereen, ondernemers en vrijwilligers, dat goed kunnen trekken. Zijn alle regels eigenlijk wel nodig? Maar er is ook een keerzijde. Stel dat we het toelaten en er gebeurt een incident. Dan weet ik zeker dat iedereen met het vingertje klaar zal staan dat het anders had gemoeten, zeker in het Nederland van 2024.”

“Als volwassene zal je zelf de afweging moeten maken of je daar wilt zijn”

“Als we dat willen dan moeten we ook de consequenties onder ogen zien en het kan een tandje minder. Maar in dit geval in de Poelestraat, Koningsnacht, het is er ontzettend druk en het is een behoorlijk risicovol evenement. Natuurlijk gaan we verder in gesprek met de ondernemers, natuurlijk nemen we alle nieuwe inzichten mee en als gemeenteraad zullen we hier ook over komen te spreken welke eisen we stellen. En misschien moeten we ook eens accepteren dat degene die naar een evenement gaat daarmee ook zelf het risico neemt, als volwassen persoon die zijn eigen afwegingen maakt, of diegene daar wil zijn, of diegene daar wil blijven en of diegene daar de hele nacht door wil gaan. Dat is ook een consequentie. Dus prima om het gesprek aan te gaan, maar het is ook goed om de consequenties onder ogen te zien van de risico-regel-reflexmodus waar we in verkeren. En nogmaals: in de Poelestraat is men dit jaar niet geconfronteerd met extra eisen.”