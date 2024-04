Frank van Mosselveld volgt Wouter Gudde op als directeur van FC Groningen: ‘Club weer naar niveau brengen waar hij thuishoort’

Foto via FC Groningen

Frank van Mosselveld, nu nog directeur van RKC Waalwijk, wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur van FC Groningen. De 40-jarige Brabander tekent bij een contract voor vijf seizoenen in Groningen.

De voormalig profvoetballer volgt per 1 juli de vertrekkende Wouter Gudde op, die begin november besloot om te stoppen als directeur. Van Mosselveld was de afgelopen zeven jaar algemeen directeur bij RKC Waalwijk. Komende zomer verhuist de Brabander naar Groningen voor zijn nieuwe baan.

‘Sporen verdiend’

Volgens Jakob Klompien, voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Groningen, past Van Mosselveld goed in het profiel voor de functie van directeur: “Hij kent als voormalig profvoetballer niet alleen de wetten van topsport, Frank heeft door zijn jarenlange ervaring als algemeen directeur in het betaald voetbal inmiddels ook zijn sporen verdiend als bestuurder. Wij zijn dan ook blij dat we hem hebben weten te overtuigen voor FC Groningen te kiezen.”

‘FC Groningen terug naar niveau waar het thuishoort’

Voor Van Mosselveld zelf betekent de verhuizing naar het noorden van Nederland een nieuw avontuur: “Er ligt een hele mooie uitdaging op mij te wachten waar ik, samen met mijn gezin, enorm naar uitkijk. Hoewel FC Groningen op dit moment een niveau lager speelt, zie ik een club met een enorme potentie en historie. Graag wil ik eraan gaan bijdragen om na dit seizoen FC Groningen weer naar het niveau te brengen waarop de club thuis hoort.”

Maar Van Mosselveld richt zijn blik nu nog niet op FC Groningen, omdat het werk in Waalwijk nog niet is gedaan: “Ik heb heel veel aan deze club en de mensen die er werken en met wie ik heb samengewerkt te danken. Er is mij alles aan gelegen om een hele lange en bepalende periode van mijn leven in Waalwijk goed af te sluiten. Hopelijk spelen zowel RKC Waalwijk als FC Groningen komend seizoen in de Eredivisie.”