Forward wint stadsderby van Helpman, eindelijk weer zege Engelbert

Foto Andor Heij

Helpman verloor in de tweede klasse I zondag verrassend van stadgenoot Forward. Groninger Boys ging een klasse lager hard onderuit. Engelbert wist wel te winnen.

Helpman zag de titelkansen in 2I slinken, want de ploeg ging in eigen huis onderuit tegen Forward dat in de onderste regionen bivakkeert. Jens Louwenaar opende de score voor Forward. Na de pauze maakte Joost de Graaf gelijk. Max Oogink bezorgde de studenten een belangrijke zege.

Helpman zakte naar de derde plek met zeven punten achterstand op koploper Roden. Forward staat negende en moet nog een plek stijgen om klassebehoud veilig te stellen.

3B

In de derde klasse B ging Groninger Boys in Zeijen hard onderuit tegen SVZ. Het werd 4-0. Groninger Boys staat zesde met 29 uit 20.

Engelbert boekte een verrassende 2-0 zege op Actief in Eelde-Paterswolde. Engelbert blijft ondanks de winst laatste met 14 uit 19.

5C

In de vijfde klasse maakte koploper Groen Geel geen fout. Het werd thuis 4-0 tegen DWZ. Concurrent Bellingwolde won ook, dus blijft spannend bovenin.