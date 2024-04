Foto: 112 Groningen

Tussen de wijk Reitdiep en Slaperstil ontstond vrijdagmiddag een kop-staartbotsing. Dat zorgde voor flinke verkeersdrukte.

Een ambulance controleerde één van de inzittenden van de twee voertuigen. Of er letsel was bij één van hen is niet bekend.

Door het ongeluk ontstond er een flinke file voor het verkeer in beide richtingen. Met name vanuit de Stad stond er een lange rij auto’s te wachten, totdat de voertuigen waren afgesleept.