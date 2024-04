Flinke stijging aantal verkeersdoden in Groningen

Foto: Michael Huising - 112groningen.nl

Het aantal verkeersdoden in de provincie Groningen was vorig jaar fors hoger dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral ouderen kwamen vaak om het leven in het verkeer.

In Groningen kwamen vorig jaar 36 mensen om het leven terwijl ze deelnamen aan het verkeer. Het jaar ervoor waren dat er slechts 25. De meeste verkeersslachtoffers waren ouderen: veertien van de 36 overleden verkeersdeelnemers waren zeventig jaar of ouder.

In Nederland als geheel daalde het aantal verkeersdoden juist. Wel is 684 overleden verkeersdeelnemers in 2023 nog steeds fors meer dan tussen 2010 en 2021. De meeste verkeersdoden waren fietsers, gevolgd door automobilisten. Per hoofd van de bevolking was het aantal verkeersdoden in Groningen relatief laag. Dat geldt voor heel Noord-Nederland.

Percentueel waren deze aantal het hoogst in Amsterdam en Rotterdam. In absolute aantallen kwamen vorig jaar de meeste verkeersslachtoffers om het leven in Noord-Brabant.