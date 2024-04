Fietser zwaargewond bij botsing met wielrenner

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagochtend op de Eemsgolaan tussen Stad en Hoogkerk is een fietser zwaargewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 11.15 uur. “Op het fietspad over de Eemsgolaan, vanaf de Peizerweg richting Hoogkerk, is een fietser in botsing gekomen met een wielrenner”, beschrijft Ten Cate de situatie. “Beide fietsen liggen op de grond. De fietser is zwaargewond geraakt. Het ambulancepersoneel krijgt ondersteuning van het Mobiel Medisch Team, het MMT, dat met een traumahelikopter naast het fietspad is geland.”

De artsen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. “Daarna is de persoon met spoed, en onder begeleiding van een trauma-arts overgebracht naar het ziekenhuis.” Het fietspad was geruime tijd afgesloten. Ook om de politie de ruimte te geven om onderzoek te laten doen. “Het team Forensische Opsporing Verkeer heeft op de locatie sporen veilig gesteld en de situatie in beeld gebracht.”