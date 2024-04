FC Groningen swingt tegen Cambuur en heeft promotie naar Eredivisie volledig in eigen hand

FC Groningen heeft zaterdagavond in een aantrekkelijke wedstrijd met 3-0 gewonnen van Cambuur. Doordat de directe concurrentie in speelronde 35 punten lieten liggen heeft de FC directe promotie naar de Eredivisie volledig in eigen hand.

De wedstrijd tegen Cambuur was er één met twee gezichten. In de eerste helft was het elftal van trainer Dick Lukkien oppermachtig. Het lukte Cambuur niet om de bal lang in de ploeg te houden mede doordat Groningen veel druk zette en snelheid maakte. Voor Cambuur-speler Leon Bergsma begon de wedstrijd helemaal vervelend. In de vierde minuut kwam hij in botsing met Rente van de FC. Hij moest op een brancard het veld verlaten. Bergsma werd vervangen door Thomas Poll.

Ruststand: 2-0

Een bijna uitverkocht Euroborg-stadion zag de FC in de 22ste minuut op voorsprong komen. Luciano Valente wist een hoekschop te versieren die door Duarte werd genomen. Hij wist Marvin Peersman te bereiken die de bal in de touwen wist te koppen. De FC stoomde daarna door. Nadat Bacuna een aantal minuten later nog mistte was het Thom van Bergen die wel raak wist te schieten. Romano Postema wist ter hoogte van de middellijn in balbezit te komen en pastte de bal naar Van Bergen die Cambuur-keeper Van Osch te slim af was: 2-0. Dit was ook de ruststand.

Rode kaart

In de tweede helft kreeg het publiek een andere wedstrijd te zien. Cambuur had de rust gebruikt om zich te herpakken en was daardoor vaker in balbezit. In de beginfase was de grootste kans echter voor Van Bergen van de FC die zijn kopbal gekeerd zag worden door Van Osch. Tien minuten later houdt het publiek echter de adem in. FC-keeper Jurjus haalt buiten de zestien Cambuur-speler Smit onderuit. Scheidsrechter Erwin Blank is onverbiddelijk en gaf de keeper de rode kaart. Van Osch werd vervangen door de 21-jarige Dirk Baron. Voor de keeper uit het Friese Menaam, die vorig jaar overkwam van ONS Sneek, betekende dit zijn debuut. Baron werd gewisseld voor Van Bergen.

Dybvik Määtä

Cambuur ruikt door de rode kaart kansen maar heel gevaarlijk werd de club uit Leeuwarden niet meer. De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 3-0 met daarin een hoofdrol voor de Noor Dybvik Määtä. Hij stond een minuut in het veld, als vervanger voor Duarte, als hij in de zestien de bal krijgt van Valente. Määtä gaat echter niet voor eigen succes en besluit door te passen naar Postema die met zijn linkerbeen zijn achttiende doelpunt van het seizoen scoort: 3-0.

FC Groningen komt daarmee op 70 punten. Dit is 1 punt minder dan Roda JC dat op plaats twee staat. Op de eerste plaats in de competitie staat Willem II dat 74 punten heeft, en eerder op de dag nog gelijkspeelde tegen MVV. Komende vrijdag speelt de FC een uitwedstrijd tegen Willem II. Met deze uitgangspositie heeft de FC promotie volledig in eigen hand.