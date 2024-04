FC Groningen komt in eigen huis niet langs stug NAC Breda

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft zondagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld tegen NAC Breda. FC Groningen wilde wel, maar kwam moeilijk tot kansen tegen het stugge NAC.

Er hing een fantastisch voetbalsfeer in de uitverkochte Euroborg. Een frisse wind en lente-zon maakten de Groene Kathedraal tot het perfecte decor voor een mooie voetbalmiddag. Minder mooi was het spel van beide ploegen in het eerste bedrijf. De twee teams grossierden in balverlies en wisten niet tot heel grote kansen te komen.

Afstandsschoten van Laros Duarte en Johan Hove zorgden nog voor enig gevaar, maar NAC-sluitpost Tein Troost stond zijn mannetje. Aan de andere kant van het veld moest Hidde Jurjus in actie komen om van dichtbij een schot van Omarsson te keren. De ruststand van 0-0 was niet geheel onlogisch.

Jurjus pakt strafschop

FC Groningen kende een valse start van de tweede helft. Marvin Peersman raakte met een sliding niet geheel de bal, wat scheidsrechter Van der Laan er toe bewoog om de bal op de stip te leggen. Dominik Janosek stond achter de bal, maar het was doelman Jurjus die zijn vuisten balde na de strafschop, hij wist de inzet namelijk te keren. Toch kwamen de Brabanders op voorsprong. In de rebound was Manel Royo uiteindelijk met het hoofd trefzeker: 0-1.

Kracht van de Euroborg

De Euroborg ging achter de ploeg staan en leek FC Groningen het zetje in de rug te geven dat het nodig had. Een kwartier na de openingstreffer kon Johan Hove op aangeven van Marco Rente het publiek laten juichen: 1-1. Maar in strijd om plek twee met Roda JC hebben de Groningers alle punten nodig en dus was een gelijkspel niet genoeg.

FC Groningen zette een slotoffensief in, maar wist niet meer tot echte kansen te komen. Ook debutant en invaller Nils Eggens kon in zijn eerste minuten in het profvoetbal logischerwijs niet het verschil maken.

Komende wedstrijd

Volgende week zondag gaat FC Groningne op bezoek bij VVV-Venlo. De aftrap in De Koel is dan om 16.45 uur. FC Groningen staat op de tweede plaats, in punten gelijk met Roda JC, al hebben de Limburgers een wedstrijd minder gespeeld.