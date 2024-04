FC Groningen deelt de punten met koploper Willem II: 1-1 in Tilburg

FC Groningen heeft op vrijdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen koploper Willem II. Hoewel de FC vooral in de eerste helft de bovenliggende partij was, kwamen de groen-witten in de tweede helft op achterstand. Dankzij de gelijkmaker van Jorg Schreuders werden de punten gedeeld. Daarmee blijft de FC op plek drie in de competitie staan en heeft men promotie nog steeds in eigen hand.

De Koningsnacht van FC Groningen begon vanavond niet voor het podium op de Vismarkt, maar op het voetbalveld in Tilburg. Nog slechts drie wedstrijden scheiden de FC van de directe promotie naar de Eredivisie. Om dit in eigen hand te houden moesten er op vrijdagavond drie punten worden behaald tegen koploper Willem II.

Eerste helft

Hoog druk zetten. In de eerste minuten lijkt dat dit de tactiek is die Willem II tijdens de twee besloten trainingen heeft bedacht om de elf van FC Groningen in het gareel te houden. Na vijf à tien minuten staat de thuisploeg echter al met elf man op eigen helft terwijl de FC rondpasst en op zoek is naar ruimte om kansen te creëren.

Echt gevaarlijk zijn de groen-witten in de eerste helft nog niet. In eerste instantie lijkt het er op dat Laros Duarte in het eerste kwartier de score al kan openen. Na een overtreding op Thom van Bergen wordt de bal op een perfecte Duarte-plek neergelegd. De nummer zes gaat achter de bal staan, maar schiet ruim over het doel van Joshua Smits.

Ook Romano Postema en Van Bergen weten de bal niet voorbij Smits te krijgen, waardoor na 45 minuten de stand nog 0-0 is. Erger dan deze doelpuntloze eerste helft is misschien wel de blessure van Luciano Valente die ervoor zorgt dat de wedstrijd van de middenvelder vroegtijdig ten eind komt. Hangend over de schouders van twee man verlaat Valente het veld, terwijl hij wordt vervangen door Rui Mendes.

Tweede helft

Vlak na rust krijgt FC Groningen twee grote kansen om op voorsprong te komen. Onder begeleiding van twee verdedigers stormt eerst Mendes richting het Tilburgse doel. Hoewel zijn inzet wordt gestopt door Smits, wordt de hieropvolgende corner bijna binnengekopt door Marco Rente. Zijn inzet wordt op het nippertje van de doellijn gehaald.

Ondanks deze kansen is het duidelijk dat Willem II het een en ander te horen heeft gekregen in de kleedkamer. De thuisploeg laat meer van zich zien en zet de Groningers onder druk. Na heen en weer getik rond de middenlijn weet Ringo Meerveld de bal mee te geven aan Nick Doodeman. De verdediger maakt genadeloos af. De bal vliegt langs Jurjus in het dak van het doel. Het stadion ontploft en Willem II komt op voorsprong: 1-0.

Het duurt niet lang totdat de FC de achterstand alweer zat is. Na balbezit op links weet Postema de bal uiteindelijk bij Jorg Schreuders te krijgen. De middenvelder kapt behendig naar binnen en kan schieten. Hoewel de bal onderweg nog wordt aangeraakt, is het Schreuders die FC Groningen weer op gelijke hoogte zet (1-1).

Dat beide teams de punten niet willen delen, wordt duidelijk in de slotfase. Zowel op het veld als op de tribunes is de spanning te voelen. Toch weten de ploegen niet meer tot échte kansen te komen. Scheidsrechter Dieperink fluit af en het blijft 1-1 in Tilburg.

Volgende wedstrijd

Over exact één week reist FC Groningen af naar het westen van ons land, waar Telstar hun beste elf zal moeten gaan opstellen. Tegen de huidige nummer zeventien van de KKD kan de Trots van het Noorden belangrijke punten behalen in de op één na laatste wedstrijd van dit seizoen. Op de laatste speeldag komt Roda JC naar Groningen. De Limburgers hebben 1 punt meer dan de FC.