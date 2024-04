Verkeer moet nog wennen aan fase 3 van Operatie Ring Zuid

Foto: Joris van Tweel

Afgelopen zaterdag is fase 3 van Operatie Ring Zuid ingegaan en dat betekent een hoop veranderingen. De westzijde van het Julianaplein is nu in één richting open. De oostzijde van het plein is daarentegen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de rest van de ringweg.

Aanpak Ring Zuid verwacht door de werkzaamheden meer verkeersdrukte in de zuidelijke wijken Helpman en Oosterpoort. Om te veel verkeer daar te voorkomen, zijn verschillende verkeersmaatregelen genomen.

Volgens de website van het project moeten veel automobilisten nog wennen aan de nieuwe situatie. Mede doordat niet alle navigatiesystemen de tijdelijke wegen herkennen, besloten velen van hen een weg door de omliggende wijken te vinden. Dat is precies wat Aanpak Ring Zuid hoopt te voorkomen en daarom hebben ze de veranderingen nog even op rijtje gezet:

Verkeer uit de Helperzoomtunnel verplicht rechtsaf op de Helperzoom

Autoverkeer dat vanuit de richting van het Europapark door de Helperzoomtunnel rijdt, moet tot 2 september verplicht rechtsaf, in de richting van het station.

Tijdelijke weg over de Kempkensberg (tot 2 september)

Wil je vanaf Helperzoom naar Hereweg rijden? Dat kan via een tijdelijke eenrichtingsweg over de Kempkensberg. Je komt dan ook langs het gebouw van DUO/Belastingdienst. In deze video kun je zien hoe je dan precies rijdt.

Tijdelijke oprit Meeuwerderweg

Van 4 mei tot 19 juli is een een tijdelijke oprit vanaf de Meeuwerderweg (Oosterpoortwijk) naar de ringweg. Deze oprit komt uit op de oude afrit Helpman, die leidt naar de Hereweg. Dit biedt een extra mogelijkheid voor bestuurders om het treinspoor over te gaan.