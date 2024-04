Spellen onder constructie en jij kan ze testen

Cornelius’ Stairs, Gladiator school en Foto Fiasco. Dit zijn misschien wel de nieuwste spellen die je binnenkort in de winkel ziet liggen. In het Forum Groningen kon je ze al spelen tijdens de speltestavond. OOG TV bracht laatst een bezoekje aan de avond.

Elke eerste vrijdag van de maand organiseert het Spellenmaakgilde een avond in het Forum waar nieuwe spellen getest worden. Arjan van Houwelingen is oprichter van het gilde: “We spelen zelf maar nodigen ook spelers uit die het leuk vinden om spellen te spelen die nog niet af zijn”, licht hij toe. “Dus het kan zijn dat er soms iets veranderd moet worden of nog niet lekker loopt maar dan kunnen spelers feedback geven om de spellen beter te maken.”

Pitchronde

De avond begint met een pitchrondes, waarin de spellenmakers vertellen wat voor spel ze hebben meegenomen. “We proberen de spelers met het type spel te matchen. We willen niet dat deelnemers die van korte spellen houden drie uur lang een complex spel spelen waar ze niks aan vinden. En we proberen te voorkomen dat de spelers die de zware spellen leuk vinden, een simpel kaartspel spelen”, legt Arjan uit.

Familieproductie

Eén van de spellen, Cornelius’ Stairs, is gemaakt door de 15-jarige Jonathan en zijn vader Jascha Tuinier. Beiden zijn groot spelliefhebber en kwamen al eerder naar de speltestavond. Dat bracht ze op het idee om zelf iets te gaan maken. “Het is echt een coproductie… van de Tuiniers”, zegt Jascha trots terwijl hij naar Jonathan kijkt.

Het spel dat ze hebben meegenomen zit al in een mooi doosje en is daarmee een uitzondering. De andere aanwezige spellen zijn nog prototypes, sommige bestaande uit papier en geleende pionnetjes. “Aan het uiterlijk van het spel gaan we niks meer veranderen, maar we willen de spelregels nog testen. Vandaag laten we de spelers die lezen zonder daar uitleg bij te geven. Zo kunnen we kijken of ze snappen hoe het in elkaar zit.”

Puntentelling

Dan worden de spelstukken uit de doos gehaald, de spelregels erbij gepakt en het testen kan beginnen. Jonathan en Jascha kijken geconcentreerd toe hoe hun spel onder de loep genomen wordt, getest wordt. De spelers begrijpen het, het gaat goed.

Toch gaan deze spellenmakers aan het eind van de avond niet met lege handen naar huis. “Tijdens het spelen kwam het idee van een soort puntentelling naar voren. Dat vinden wij wel een goed plan”, zegt Jascha.

Uitgever

De feedback kunnen de Tuiniers meenemen bij het pitchen van het spel bij uitgevers. “Het lijkt ons heel gaaf als het spel uiteindelijk in de verkoop kan”, vertelt Jascha. “Ik heb het spel al naar één uitgever opgestuurd. Ik hoop dat zij denken: dat ziet er mooi uit en dit is wel iets wat past in ons assortiment.”

Het is niet het enige spel waar vader en zoon mee bezig zijn. Er staat ook al iets nieuws op de planning. Toch is het voor de middelbare scholier en zijn vader niet de droom om fulltime spellen te gaan maken. “Het is wel echt een hobby”, zegt Jonathan. Zijn vader is het daarmee eens.

Meedoen

Enthousiast geworden? Iedereen kan meedoen aan het spellen testen. De entree is gratis, maar het wordt geïnteresseerden aangeraden om zich aan te melden. Dat kan via de website van Forum Groningen.