Extra reistijd in meivakantie tussen Groningen en Zwolle door renovatie brug

Foto: Peter Denekamp. 1Zwolle Brug Zwolle

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten van maandag 29 april tot en met woensdag 1 mei rekening houden met een extra reistijd van drie kwartier.

Er rijden dan geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Dit vanwege de opknapbeurt van een monumentale spoorbrug bij station Zwolle. De NS zet bussen in. Station Zwolle is in die dagen per trein helemaal onbereikbaar, omdat er aan de andere kant van het station een nieuwe loopbrug over het spoor gebouwd wordt.

Op donderdag 2 mei rijden de sprinters vanuit Groningen tot Meppel. De intercity’s rijden wel van en naar Zwolle en stoppen die dag ook in Meppel en Hoogeveen.