Extinction Rebellion geeft René Paas ‘eerste kaartje’ voor Lelylijn, zodat vliegveld Eelde dicht kan

Foto: René Paas via X (voorheen Twitter)

Commissaris van de Koning René Paas kreeg vrijdagmiddag symbolisch het ‘eerste kaartje’ voor de Lelylijn aangeboden door de Groningse afdeling van Extinction Rebellion. Niet alleen om het belang van de aanleg van de spoorlijn aan te kaarten, want de milieuactivisten willen dat de sluiting van vliegveld Eelde daar tegenover staat.

In aanwezigheid van leden van de Red Rebels-act van Extinction Rebellion reikt Cynthia Leurs het symbolische eerste kaartje uit aan Paas bij het Provinciehuis. De actiegroep koos mede voor Paas als blijk van waardering, omdat de Commissaris van de Koning zich hard inspant om de aanleg van de snelle spoorlijn tussen Stad en de Randstad te verwezenlijken.

Paas laat in een reactie (via X) weten het eens te zijn met Extinction Rebellion over het belang van de Lelylijn. Maar over het tweede motief achter de actie van de klimaatclub laat Paas zich niet uit. Extinction Rebellion wil volgende week actie voeren bij vliegveld Eelde. De actiegroep wil dat de aanleg van de Lelylijn aansluit bij de sluiting van het vliegveld en vindt het niet goed dat de provincie geld steekt in de luchthaven. Airport Eelde zou de klimaatcrisis verergeren en ‘fossiele subsidies’ zijn daarom taboe voor Extinction Rebellion.