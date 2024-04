Extinction Rebellion bezet rotonde bij Eelde

Foto: Rieks Oijnhausen

Demonstranten van Extinction Rebellion hebben zaterdag aan het begin van de middag een rotonde bij Eelde bezet. Autoverkeer moet hierdoor omrijden.

Het gaat om de rotonde Groningerstraat met de Burgemeester J.G. Legroweg. “Een groep van ongeveer vijftien tot twintig man staat op de rotonde”, vertelt een nieuwsfotograaf terwijl er gejuich klinkt. “Ze hebben een spandoek bij zich met daarop de tekst ’46 miljoen, niet doen’. Op een ander doek staat de tekst ’there are CO₂nsequences’. Tegelijkertijd worden er gekleurde rookfakkels afgestoken.”

De fotograaf vertelt dat de situatie rustig is. “De politie heeft de weg afgesloten. Het wegverkeer kan omrijden via de veilinghallen.” Vrijdag werd bekend dat Extinction Rebellion een actie wilde houden op Groningen Airport Eelde. Er wordt geprotesteerd tegen het pompen van gemeenschapsgeld in het verergeren van de klimaatcrisis en tegen fossiele subsidies. Voor burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo, waar Eelde onder valt, was dit reden om een noodverordening af te geven. Eén van de onderdelen in deze verordening is dat de Burgemeester J.G. Legroweg niet geblokkeerd mag worden.

Volgens de fotograaf staan er ook bij de luchthaven demonstranten. In totaal gaat het om ongeveer vijftig personen die actie voeren.