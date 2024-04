Elke euro schadevergoeding kost IMG nu 78 cent aan kosten

Foto: Sebastiaan Scheffer

Elke euro die het Instituut Mijnbouwschade Groningen aan schadevergoeding uitkeert, kostte het instituut vorig jaar 78 cent aan kosten. Dat is een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Het doorvoeren van de kabinetsmaatregelen om Groningen te compenseren zijn daar de aanleiding voor, stelt het IMG.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het IMG, wat vrijdag werd gepubliceerd. In 2023 keerde het IMG 309,6 miljoen euro uit voor alle schadevergoedingsregelingen (fysieke schade, Waardedaling en Immateriële schade). Daartegenover staat 240,3 miljoen euro aan uitvoeringskosten.

Volgens het IMG zijn deze cijfers niet representatief voor de manier waarop het instituut probeert haar kosten probeert te beperken. “Het afgelopen jaar was zo uitzonderlijk, dat het kostenplaatje niet representatief is”, zegt IMG-directeur Olivier de Bruijne. “Wij keerden minder schadevergoeding uit, doordat we Groningers en Drenten de mogelijkheid gaven hun dossier aan te houden in afwachting van nieuw en gunstiger beleid. Hier maakten ruim 11.000 aanvragers gebruik van. Op hun verzoek namen wij dus geen besluiten over hun dossier en keerden daarom geen vergoedingen uit.”

Tegelijkertijd stelt het IMG veel eenmalig extra kosten te hebben gemaakt voor de uitvoering van de ingrijpende kabinetsmaatregelen. “Dat vertekent het beeld van de uitvoeringskosten”, vertelt De Bruijne.

Het lijkt volgend jaar niet veel beter te worden. Want ook dan zijn de cijfers niet representatief, schrijft De Bruijne: “Wij verwachten dat ook het volgende boekjaar nog geen representatieve cijfers laat zien. Het effect van de nieuwe maatregelen op de toegekende bedragen en de uitvoeringskosten, wordt in de jaren daarna duidelijk.”