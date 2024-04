Eigenares radeloos: hondje Browney vermist

Browney, een Xl Bully pup van 8 maanden wordt vermist. Het gaat om een reu, bruin met een witte bles. Zijn eigenares is erg ongerust.

Browney is drie dagen geleden vermist geraakt vanaf de Oosterparkwijk. Toen hij al spelende achter een ander hondje aanrende, werd hij aangereden. Hiervan is hij dusdanig geschrokken dat hij het op een lopen zette.

Hij is weggelopen richting de Tasmantoren en kreeg bij de de sluizen nogmaals een lichte tik van een auto. Browney is vervolgens over de dijk achter Oosterhoogebrug en Ruischerbrug gevlucht richting Lewenborg. Hij is gezien in de buurt van Lichtboei.

Mocht je hem zien, ga hem dan niet roepen of volgen, want dan slaat hij weer op de vlucht. Probeer wel een foto en locatie te delen met de volgende telefoonnummers: 06 – 5027 0095 of 06 – 3017 0047.