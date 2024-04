Eerste verlichtingsmast Grote Markt verwijderd, nieuwe verlichting geïnstalleerd (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De straatverlichting op de Grote Markt wordt aangepast. Dinsdag werd de eerste oude lichtmast met behulp van een takelkraan verwijderd.

De nieuwe Grote Markt nadert haar voltooiing. De afgelopen periode is er hard gewerkt. Zo zijn aan de oostzijde bomen geplant, is er aan de noordzijde een fontein geplaatst en is de klinkerbestrating aangelegd. Ook het straatmeubilair is vernieuwd. Een onderdeel daarvan is de straatverlichting. Tot op heden verzorgden vier grote lichtmasten de verlichting op de Grote Markt. De afgelopen dagen is er nieuwe verlichting geïnstalleerd. Deze masten zijn minder hoog en is voorzien van ledverlichting.

Daarmee kan de oude verlichting weggehaald worden. Dinsdag was als eerste een lichtmast tussen de Grote Markt en het Waagplein aan de beurt. Een takelkraan verwijderde de mast waarna deze op een dieplader werd afgevoerd. Op een later moment zullen de vier masten op de Grote Markt verwijderd worden. Een zesde lichtmast staat aan de noordzijde van het Stadhuis. Deze zal ook wijken.