Eerste Kamer stelt besluit sluiten gaskraan Groningen uit

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond het besluit om de gaskraan in Groningen te sluiten, uitgesteld. De fracties van BBB, VVD, JA21, PVV en 50Plus willen eerst meer informatie over de leveringszekerheid. De manoeuvre betekent dat er volgende week niet over het besluit kan worden gestemd.

Kamerleden zeggen dat nog niet alle vragen over de leveringszekerheid zijn beantwoord. Daarnaast wil men de behandeling van een wet over de ‘gasmarkt’ in de Tweede Kamer afwachten. Kamerlid Caspar van den Berg van de VVD: “Laten we niet slechts naar één belang kijken. In een snel veranderende geopolitieke wereld moeten we ook oog hebben voor leveringszekerheid. In heel Nederland is een grote vraag naar energie.”

Andere partijen reageren boos. Zij zijn bang dat de formatiepartijen het uitstel gaan gebruiken om de gaskraan in de toekomst weer open te kunnen draaien. De Tweede Kamer ging vorige maand met een overgrote meerderheid akkoord met het plan van demissionair staatssecretaris Vijlbrief (D66) om de gaswinningslocaties met beton vol te storten, waardoor de gaskraan dan definitief dicht kan. Volgens de Tweede Kamer moet dat zo snel mogelijk gebeuren. Ook eerder dan de aanvankelijke sluitingsdatum van 1 oktober.