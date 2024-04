Een muzikale wandeling door Parijs met zangkoor A Capelli in Garmerwolde

Zangkoor A Capelli

Vanuit de dorpskerk van Garmerwolde klinkt op zondag 7 april koormuziek uit Parijse kerken. Het zangkoor doet verschillende kerken aan die verbonden zijn aan belangrijke componisten. Dirk Pieter van Donk is koorlid en is te gast tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow.

De muzikale stukken vormen een gevarieerd geheel dat start in de late middeleeuwen en zich beweegt richting de barok periode, vertelt van Donk. ‘En dan gaan we naar de negentiende eeuw met César Franck en Widor. We eindigen met een verstild gebed van Duruflé. Vervolgen sluiten we af met de kerk waar we starten in Sainte-Chapelle met de enige niet Franse componist Whitacre.’

Het idee om een tour te maken langs de kerken in Parijs komt vanuit de dirigent David van Roijen. Zanggezelschap A Capelli bestaat in totaal uit 21 mensen. Kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar via de website.

