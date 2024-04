Drs. Vijfje aan kop na monsterzege, verpletterende overwinning PKC’83/Team Amoeri

Foto: Wesley Ferwerda. PKC'83/Team Amoeri - FC Marlene 2.

De vrouwen van Drs. Vijfje hebben in de eredivisie B van het zaalvoetbal vrijdagavond thuis de koppositie gepakt. De mannen werden veroordeeld tot nacompetitie tegen degradatie



Drs. Vijfje maakte gehakt van hekkensluiter Middelburg. Het werd 10-1. Bij de rust stond het al 6-0 door twee treffers van Bo Huysmans en doelpunten van Meike Arentz, Renee van der Pijl, Nina van de Putte en Josefien Slump. Nouk van der Wal zorgde na de pauze voor de 7-0. Slump, Tessa Grashuis en nog een keer Van der Wal tekenden voor de 10-0. Daarna scoorde Middelburg nog tegen.

Concurrent ZVV Den Haag verloor met 5-3 van Zeemacht. Daardoor heeft Vijfje een voorsprong van drie punten op Den Haag en heeft in de laatste wedstrijd uit aan een gelijkspel tegen Hovocubo genoeg om eerste te blijven. Dan speelt Drs. Vijfje met de vijf ploegen uit de eredivisie A om het kampioenschap van Nederland.

Heren

In de eerste divisie A heren walste PKC’83/Team Amoeri over het tweede team van FC Marlene heen. Het werd 8-1. PKC begon fel en via Handrit Hoxhaj werd het 1-0. Ashley Constancia tekende voor de tweede Groningse treffer. Marc Heerings maakte de derde. FC Marlene scoorde tegen, maar vlot daarna was het Heerings die de 4-1 binnen schoot.

Na rust bleef PKC veel beter en Awaab Khider zorgde voor de 5-1. Karim Layeb schoot het halve dozijn vol. Khider maakte de zevende en Hoxhaj tekende voor de 8-1 eindstand. In de slotfase probeerde zelfs doelman Frank Woldring nog een doelpuntje mee te pikken, maar dat was hem niet gegund.

Drs. Vijfje ging hard onderuit tegen koploper White Stones. Het werd 7-1. Ioannis Tsonos maakte bij een 7-0 achterstand de eretreffer voor Vijfje.

Er zijn nog twee wedstrijden te gaan. PKC’83 is tweede met 43 punten uit 20 wedstrijden. op twee punten van White Stones. Drs. Vijfje is tiende met 16 uit 20 en kan nacompetitie tegen degradatie niet meer ontlopen, omdat Urk won.