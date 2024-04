Drie spelers Lycurgus op longlist voor Lange Mannen richting olympisch kwalificatietraject

Foto's via Lycurgus

Robin Boekhoudt, Luuk Hofhuis en Jeffrey Klok staan namens Nova Tech Lycurgus op de longlist van het Nederlands volleybalteam voor het zomerprogramma.

Bondscoach Roberto Piazza maakte de voorselectie maandagmiddag bekend. De Oranje Lange Mannen willen deze zomer, via de Volleybal Nations League (VNL), een plek naar de Olympische Spelen in Parijs afdwingen. Alledrie de mannen kwamen al eens in actie voor het Nederlands mannen volleybalteam.

Boekhoudt, Hofhuis en Klok zijn drie van de 31 namen op de longlist. Wanneer de bondscoach een definitieve selectie bekendmaakt is niet bekend. Als de drie Lycurgus-mannen in de uiteindelijke selectie zitten, begint de Oranje-training begin mei. Na een oefenwedstrijd tegen Japan begint halverwege volgende maand het olympisch kwalificatietraject. De Lange Mannen moeten zicht tijdens de Volleyball Nations League opwerken van de dertiende naar de negende plek op de wereldranglijst om een ticket voor Parijs te bemachtigen. Na 22 juni wordt de nieuwe wereldranglijst bekend.