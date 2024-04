Dorothy’s Dragbar zit in monument en moet daarom vergunning aanvragen voor voorgevel

Foto: Dorothy's Drag Bar via Instagram

Het pand van Dorothy’s DragBar aan de Pottebakkersrijge is een gemeentelijk monument en daarom gelden hiervoor meer regels dan voor andere bars. Dat blijkt uit gesprekken van de gemeente met de eigenaren van de bar.

Het café ontving onlangs een bericht van de gemeente omdat er allerlei vergunningen voor de voorgevel zouden ontbreken. De eigenaren vonden dit vreemd, omdat veel onderdelen al aan het pand zaten voordat zij er hun intrek namen, twee jaar geleden. Het gaat om drie asbakken aan de buitenmuur, een aantal vlaggenstokken en een spandoek.

Volgens de Erfgoedverordening van de gemeente is het niet mogelijk om zonder omgevingsvergunning een gemeentelijk monument te wijzigen. De exploitanten van de bar hebben daarom een omgevingsvergunning nodig.

De aanleiding van de controles en de brief is een verzoek om handhaving over het pand. De gemeente ontving het verzoek op 27 september vorig jaar. In dat geval is de gemeente verplicht om te onderzoeken of sprake is van een overtreding en, als dat het geval is, tegen deze overtreding te handhaven.

Eigenaar Andy Wilson van Dorothy’s Drag bar liet eerder deze week al weten niet blij te zijn met de ‘aangifte’ van zijn ‘buren’ rond de aankleding van zijn pand. De dragbar startte een inzamelingsactie, waarmee in eerste instantie duizend euro moest worden opgehaald. Het streefbedrag is inmiddels twee keer overschreden en staat nu op vijfduizend euro om alle aanpassingen aan de voorgevel uit te kunnen voeren. Daarvan was woensdagmiddag zo’n 4.400 binnen.