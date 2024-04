Donar verliest verliest thuis van Limburg United

Donar-speler Kjeld Zuidema (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft maandagavond in eigen huis niet kunnen winnen van HUBO Limburg United uit Hasselt. Het werd 85-93 voor de Belgen.

De gasten gingen furieus van start en stonden na 1,5 minuut met 0-7 voor. Donar kwam terug tot 8-10, maar Limburg United liep vervolgens weer uit, mede door de met scherp schietende Jonas Delalieux, die in het eerste kwart goed was voor 11 punten. De tussenstand na 10 minuten was 18-27. In het tweede kwart kwam Donar terug, eerst tot 28-31 en later tot 39-44. Bij rust was het verschil maar 3 punten: 45-48.

Na rust was er hetzelfde beeld: wanneer de Belgen een gaatje sloegen, kon Donar dat vervolgens weer bijna dichten. Aan het eind van het derde kwart was het 65-71. In het laatste kwart lukte het Donar niet om de wedstrijd spannend te maken.

Topscorers bij Donar waren John Meeks met 32 punten, Sander Hollanders met 17 punten en David Gabrovsek met 12 punten. Bij Limburg United was Jonas Delalieux topscorer met 25 punten.

Donar blijft op de voorlaatste plaats staan in de Elite Gold met 24 punten uit 7 wedstrijden. Komende vrijdag speelt de ploeg van coach Andrej Stimac een uitwedstrijd in Charleroi tegen Spirou Basket.