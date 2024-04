Donar verliest uitwedstrijd tegen Luik

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag een nederlaag geleden tegen RSW Liège Basket. In Luik kwamen de Groninger basketballers er niet aan te pas tegen de hekkensluiter van de Elite Gold: 88-70.

In het eerste kwart konden de Groningers, zonder de geblesseerde Theo John maar mét de van een blessure teruggekeerde Dakota Quinn, nog meekomen. Dat was vooral dankzij John Meeks, die ook de eerste 7 punten van Donar voor zijn rekening nam. Toch was er steeds een kleine voorsprong voor de thuisploeg. Een paar seconden voor het eind van het eerste kwart kwam Donar zelfs even op voorsprong, door een domme fout op een ver driepuntsschot van John Meeks. Hij maakte alle drie de vrije worpen: 18-21.

In het tweede kwart ging het helemaal mis voor Donar. De thuisploeg denderde over de Groninger heen. Al binnen 3 minuten, bij de stand 27-21, zag coach Andrej Stimac zich genoodzaakt een time-out te nemen. Dit hielp weinig, want even later was het 34-23 en was er weer een time-out nodig. De kwartuitslag 28-8 leidde tot een 46-29 ruststand.

Na rust kwam Donar nog terug tot 9 punten, maar daarna liep Luik weer verder uit, tot 69-47 na 30 minuten spelen. In het laatste kwart bleef het verschil tussen de 18 en de 26 punten.

Topscorer bij Donar was John Meeks met 31 punten. Bij Liège Basket was Jamelle Hagins topscorer met 22 punten.

Door dit resultaat is Donar gezakt naar de voorlaatste plaats. De ploeg heeft 23 punten uit 6 wedstrijden. De nieuwe hekkensluiter is BAL uit Weert, dat een punt minder heeft.