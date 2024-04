Donar verliest nipt van Hubo Limburg United

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft vrijdagavond in het Belgische Hasselt verloren van Hubo Limburg United. Een driepunter kort voor tijd deed de Groninger basketballers de das om: 80-77.

De openingsfase was voor de thuisploeg. Na het eerste kwart (26-18) liepen de Belgen uit naar een voorsprong van 11 punten, kort voor rust. Een driepunter van Donar-spelverdeler Nick Tomsick in de buzzer zorgde voor een 42-35 ruststand.

Kort na rust werd het verschil eerst even 12 punten (49-37), maar daarna kwamen de Groningers sterk terug, mede door een aantal driepunters. Bij 53-55 stond Donar voor het eerst op voorsprong. Aan het eind van het derde kwart stond er nog steeds een voorsprong op het scorebord: 58-60. Het hele laatste kwart was razendspannend. Met nog 5 seconden op de klok, bij de stand 77-77, schoot topscorer Myles Cale van Limburg United een driepunter raak. In de slotseconden lukte het Donar-speler John Meeks niet om ook een driepunter te raken, waardoor de zege voor de Belgen was.

Topscorers bij Donar waren Nick Tomsick met 18 punten, Theo John met 15 punten en John Meeks en Karolis Babusis met beiden 14 punten. Bij Limburg United was Myles Cale topscorer met 19 punten.

Donar blijft op de 9e plaats staan in de Elite Gold en heeft 22 punten uit 5 wedstrijden.

De eerstvolgende wedstrijd van Donar is op zondagmiddag 14 april. Dan speelt de ploeg van coach Andrej Stimac een uitwedstrijd in Luik tegen RSW Liège Basket.