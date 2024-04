Donar verliest in slotseconden van Spirou Basket

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft vrijdagavond in Charleroi niet kunnen winnen van Spirou Basket. De Groninger basketballers stonden lange tijd voor, maar lieten in de slotseconden de zege uit de handen glippen: 76-74.

Donar, nog steeds zonder Theo John, begon goed en kwam met 8-15 voor te staan. Opvallend was dat de thuisploeg in het eerste kwart alleen uit driepunters en vrije worpen wist te scoren. Na de eerste 10 minuten was de stand 19-20. In het tweede kwart waren er een paar runs: eerst een 11-0 run voor Spirou, waardoor 30-20 werd, en daarna een 0-8 run voor Donar. Bij rust was de stand 39-37.

Na rust kwam Donar weer op voorsprong, die aan het eind van het kwart 6 punten bedroeg: 51-57. Tot aan halverwege het laatste kwart hield de ploeg een voorsprong, maar na 60-69 verdween die langzamerhand. Met nog een halve minuut te spelen was het 74-74 en kreeg Donar de bal uit op de eigen achterlijn. Het lukte spelverdeler Nick Tomsick helaas niet om de bal binnen 8 seconden over de middellijn te krijgen, waardoor de Belgen weer balbezit kregen. Na een fout kreeg Spirou 2 vrije worpen, waarvan er één raak was. Na een time-out mocht Donar de bal in het spel brengen op de aanvalshelft, maar nu duwde uitblinker John Meeks zijn tegenstander opzichtig omver. De toegekende vrije worpen voor Spirou leverden vervolgens nog een extra punt op, waardoor de eindstand 76-74 werd.

Topscorers bij Donar waren John Meeks met 24 punten, Dakota Quinn met 15 punten en Nick Tomsick met 12 punten. Bij Spirou Basket was Bine Prepelic topscorer met 13 punten.

Donar blijft op de voorlaatste plaats staan in de Elite Gold en heeft 25 punten uit 8 wedstrijden. De ploeg speelt komende dinsdag in eigen huis tegen Telenet Giants Antwerpen.