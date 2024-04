Donar stunt in geweldige wedstrijd tegen Antwerpen

Donar-speler John Meeks (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft dinsdagavond voor 3700 toeschouwers in een spektakelstuk gewonnen van Telenet Giants Antwerp. De Groninger basketballers versloegen de Belgen, met als coach oud-Donarcoach Ivica Skelin, in een zinderende en sfeervolle wedstrijd met 96-89.

De voortekenen waren ongunstig tegen de nummer 2 van de Elite Gold, omdat na de bekende blessuregevallen ook Karolis Babusis door ziekte niet in staat bleek te spelen. De 4-2 voorsprong was daarom alvast mooi meegenomen; zeker toen Giants al snel op 6-12 kwam. Maar er volgde een verrassende 12-0 run, en even later was het zelfs 25-16. Aan het eind van het eerste kwart, met daarin 11 punten van John Meeks, was er een voorsprong van 27-21. In het tweede kwart waren de verschillen klein, en bij rust was het gelijk: 45-45.

Na rust leken de Belgen de wedstrijd naar zich toe te gaan trekken bij 49-57, maar Donar toonde veerkracht en kwam op 59-58. Ook aan het eind van het derde kwart was er een voorsprong: 72-70. In het laatste kwart ging het publiek geloven in een stunt en ging het massaal achter de ploeg staan. Een spannende slotfase volgde, waarbij Donar steeds aan de goede kant van de score bleef.

Uitblinkers bij Donar waren David Gabrovsek met 24 punten en John Meeks met 23 punten. Nick Tomsick was goed voor 16 punten. Bij Giants was Rasir Bolton topscorer met 25 punten.

Donar staat nu op de achtste plaats en heeft 27 punten uit 9 wedstrijden.

Komende vrijdag speelt Donar de laatste wedstrijd in de Elite Gold, uit tegen koploper Filou Oostende. Daarna beginnen de play-offs om de landstitel.