Dit is wat je meemaakt tijdens Stukafest Groningen

Foto via Stukafest

Een cultureel festival verdeeld over vijftien studentenkamers in de stad op donderdag 2 mei. Leonie Frantzen en Fabian Mulder van de organisatie waren te gast tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow.

Stukafest Groningen biedt een line-up van getalenteerde artiesten en performers, samengesteld om de diversiteit en levendigheid van de Groningse culturele scene te laten zien. De avond is opgedeeld in drie rondes waarop een afterparty volgt. In totaal kun je kiezen uit zes verschillende muziekacts. De andere voorstellingen bestaan uit dans, toneel en film. De optredens vinden plaats in studentenkamers in de binnenstad of er net buiten. Om in de sfeer te blijven, kun je na afloop de afterparty bezoeken in Vera.

Het festival is niet alleen leuk voor studenten. Iedereen is welkom. Ook oud-studenten die al aan het werk zijn, kunnen tijdens dit festival even terug naar de tijd toen ze nog studeerden.

Stukafest wordt gerund door vijf studenten die dit vrijwillig doen. Ze zijn momenteel op zoek naar enthousiastelingen die het volgend jaar willen organiseren.

