Dinsdagochtend bewolkt, in de middag zonneschijn

Foto: Chris Bakker

De temperatuur loopt flink op aankomende dagen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis worden woensdag en donderdag de warmste dagen met wel 25 graden. Daarna wordt het weer iets frisser.

Dinsdagochtend is er veel bewolking en kans op een spatje regen. Verder klaart het nu en dan op en vooral in de middag is er meer zon en verdwijnt ook de kans op een bui. Het wordt 21 of 22 graden bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3.

Woensdag is het zonnig en warm lenteweer. Het blijft droog en het wordt 25 graden bij een matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 3 tot 4.

Donderdag wordt het opnieuw flink warm bij 24 of 25 graden. Ook dan is er veel zon, maar ontstaan in de middag enkele stapelwolken die later lokaal kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. De wind uit het oosten tot noordoosten is matig, windkracht 3 tot 4.

Vrijdag wordt het onstabiel als een depressie vanaf Frankrijk de Noordzee optrekt. Naast af en toe zon gaan er buien vallen en is het met 18 tot 20 graden minder warm.

Tijdens het weekend hebben we met vergelijkbare temperaturen te maken. Verder is er af en toe zon en vooral zondag kan er een bui vallen.