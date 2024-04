Dinsdag kouder met af en toe een bui en een flink windje

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Na een lekker warm weekend en een zachte maandag, is het weer tijd voor wat bewolking. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis schippert de temperatuur deze week tussen de 12 en 20 graden.

Komende nacht volgen een paar stevige buien met kans op een slag onweer. De minima temperaturen hangen rond 13 graden. Dinsdag stroomt er minder warme lucht ons gebied binnen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 13 graden en er waait een matige tot (vrij) krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. In de avond een bui.

Woensdag blijft het overwegend of helemaal droog. Wolken en een paar opklaringen wisselen elkaar af en het wordt 13 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4. Donderdag stroomt er weer wat zachtere lucht ons gebied binnen. Het wordt 16 graden. Het is bewolkt en eerst valt er wat regen. Later blijft het droog maar de zon houdt het lastig. De wind komt uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Vrijdag en zaterdag wordt het nog zachter met 18 of 19 graden. Beide dagen is het (overwegend) droog en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De wind uit het zuidwesten is overwegend matig. Vanaf zondag dringt koelere lucht weer op en gaat het kwik weer naar beneden, misschien volgt zelfs wel een gevoelige daling vanaf zondag/maandag.